Wirtschaft Ministerpräsidenten plädieren einstimmig für Energiepreisdeckel

Foto: Franziska Giffey und Hendrik Wüst am 28.09.2022, Staatskanzlei NRW, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ministerpräsidenten der Bundesländer wollen einen Energiepreisdeckel auf Strom, Gas und Wärme. Darauf habe sich die Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der derzeit auch Vorsitzender der MPK ist, nach einem Treffen am Mittwoch.



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Teilnahme wegen seiner Corona-Infektion abgesagt. Die Länder seien sich noch in weiteren Maßnahmen einig gewesen, beispielsweise einer Verbesserung für Pendler oder einem Schutzschirm für die Stadtwerke, hieß es. "Wir können uns kein langes Hin und Her leisten", sagte Wüst.