Papierindustrie legt Positionspapier für tragfähige Energiepolitik vor (FOTO)

Berlin (ots) - Der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE hat ein Positionspapier " Reset

in der Energiepolitik (https://www.papierindustrie.de/fileadmin/0002-PAPIERINDUS

TRIE/07_Dateien/6_Positionen/2022-09_Energiepolitik.pdf) " vorgestellt, in dem

der Rahmen für eine künftige Energiepolitik skizziert wird, die Deutschland als

Industriestandort erhält. "Wir sind als energieintensive Branche in hohem Maße

von einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung abhängig. Deshalb haben wir

jetzt ein Positionspapier erarbeitet, das als Denkanstoß an die Politik gegeben

wird", sagte der Präsident des Verbandes, Winfried Schaur bei einem Treffen mit

den wirtschafts- und energiepolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen von

CDU/CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP.



Die deutsche Papierindustrie erkennt die Bemühungen der Bundesregierung an,

heißt es in dem Papier. Sie warnt jedoch davor, in der aktuellen Notlage die

mittelfristigen strukturellen Herausforderungen für den Industriestandort

Deutschland aus den Augen zu verlieren. Eine konsistente Energiepolitik muss

neben der Versorgungssicherheit weiterhin wettbewerbsfähige Energiepreise im

Blick haben. Im Einzelnen schlägt der Verband folgende Maßnahmen vor: