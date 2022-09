REVA MEDICAL GIBT DEN BEGINN DER REKRUTIERUNG FÜR DIE KLINISCHE STUDIE MOTIV IDE BEKANNT

Seite 2 ► Seite 1 von 3

San Diego (ots/PRNewswire) - REVA Medical, LLC, ein führendes Unternehmen imBereich bioresorbierbarer Polymertechnologien für vaskuläre Anwendungen, gabheute bekannt, dass die Aufnahme in die MOTIV-Zulassungsstudie in klinischenZentren sowohl in den USA als auch in Europa begonnen hat. Im Rahmen der Studiewird der Einsatz des MOTIV® Sirolimus-freisetzenden bioresorbierbaren Scaffoldzur Behandlung von Patienten und Patientinnen mit chronischer Ischämie derGliedmaßen (CLTI) untersucht. CLTI ist ein fortgeschrittenes Stadium derperipheren Arterienerkrankung (PAD), das häufig das Arterienbett unterhalb desKnies (BTK) betrifft und mit einer eingeschränkten Lebensqualität einhergeht, daein hohes Risiko für schwerwiegende gesundheitliche Probleme besteht,einschließlich Amputation, unerwünschter kardiovaskulärer Ereignisse undMortalität.Bei der MOTIV-Studie handelt es sich um eine globale, randomisierte,kontrollierte Studie (RCT), in der die Sicherheit und Wirksamkeit desMOTIV-Scaffold für die Behandlung von infrapoplitealen Läsionen bei Patientenund Patientinnen mit CLTI durch einen randomisierten Vergleich mit einerStandard-Ballonangioplastie untersucht werden sollte. Die Studie unter derLeitung von Dr. Ehrin Armstrong von Adventist Health in St. Helena, Kalifornien,und PD Dr. med. Andrej Schmidt vom Universitätsklinikum Leipzig wird 292Patienten und Patientinnen an etwa 35 klinischen Zentren in den USA und Europauntersuchen."Das Fehlen eines zugelassenen Geräts als spezielle Behandlungsoption für dieschätzungsweise 20 Millionen Patienten und Patientinnen1 weltweit, die an CLTIleiden, stellt einen erheblichen ungedeckten Bedarf dar", kommentierte Dr. JasonRicci von Bellin Health Cardiology Associates in Green Bay, Wisconsin, und derArzt, der den ersten US-Patienten aufgenommen hat. "Ich freue mich, an dieserwichtigen Studie mitzuwirken und ihr Potenzial zu bewerten, die Wissenschaft unddie verfügbaren Therapien für diese hochkomplexe Patientengruppevoranzubringen."MOTIV ist ein vollständig bioresorbierbares, mit Sirolimus beschichtetesScaffold, das so konzipiert ist, dass es sich im Laufe der Zeit auflöst, so dassdie Arterie von einem permanenten Implantat befreit wird und so ihre natürlicheBewegung, die Vasomotion, wieder aufnehmen kann. MOTIV wird aus dem REVA-eigenenPolymer Tyrocore® hergestellt, das speziell für die Leistung des Scaffoldentwickelt wurde. Die neuartigen Eigenschaften von Tyrocore sorgen für eineerhöhte Scaffoldfestigkeit in einem dünnen Strebendesign; sie sollen die