ISTANBUL (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund steigender Spannungen zwischen Ankara und Athen hat der türkische Präsident mahnende Worte an die USA gerichtet. Man erwarte, dass die USA "Griechenland nicht in falsche Berechnungen hineinziehen und die Manipulation der internationalen öffentlichen Meinung nicht zulassen", sagte Recep Tayyip Erdogan am Mittwochabend laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die USA könnten keinen Partner "wie die Türkei finden".

Erdogan kritisierte besonders die Aufhebung eines jahrzehntealten Waffenembargos der USA gegen Zypern Mitte September als "inhaltlich und zeitlich nicht nachvollziehbar".