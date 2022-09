M&M'S® stellt den erstes neues Maskottchen seit zehn Jahren vor

Newark, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die Marke Mars, Incorporated feiert das

weltweite Debüt einer neuen Figur, mit der M&M'S weiterhin die Macht der Freude

nutzen will, um tägliches Glück und Zugehörigkeit zu vermitteln



Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt erweitert M&M'S®, ein stolzer Teil von Mars,

seine kultige Crew mit der Einführung eines neuen Maskottchens und sprechenden

Bonbons - Purple.





Unser neuestes Mitglied steht für Akzeptanz und Inklusivität und zeichnet sichdurch seine ehrliche Selbstdarstellung aus. Ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein,Authentizität und Selbstvertrauen sind die treibenden Kräfte hinter dem Charmeund dem etwas schrulligen Wesen von Purple. Sie gesellt sich zu den legendärenM&M'S-Figuren, denen im Januar ein neues Aussehen und eine nuancierterePersönlichkeit verliehen wurde."Mars freut sich, der Welt das neueste Mitglied der M&M'S-Figuren vorstellen zukönnen. Es gibt so vieles an unserem neuen Maskottchen, mit dem sich dieMenschen identifizieren können und das sie zu schätzen wissen, darunter auch dieBereitschaft, ihr wahres Ich zu zeigen. Unsere neue Figur erinnert uns daran,das zu feiern, was uns einzigartig macht", betonte Jane Hwang, Global VicePresident bei Mars Wrigley. "Unsere Erfolgsgeschichte fängt gerade erst an, unddie Einführung unseres neuesten M&M'S-Werbebonbons ist das nächste Kapitel, mitdem die Marke ihre Fans weiterhin auf eine Art und Weise begeistert, wie nurM&M'S es kann."Kunst und Unterhaltung sind wirkungsvolle Mittel, um Verbundenheit und Spaß zuvermitteln. Zur Feier dieses aufregenden weltweiten Debüts nutzt Purple dieMacht der Musik, um ihre Individualität mit der Veröffentlichung ihrer erstenSingle und ihres ersten Videos zu zeigen. Das musikalische Debüt mit dem Titel"I'm Just Gonna Be Me" zeichnet sich durch die außergewöhnlichen Talente derSaxophonistin Grace Kelly, der Tanz- und Choreografie-Meister Devin Santiago undColo Cag, des gefeierten Opernsängers Anthony Roth Costanzo sowie durchbesondere Auftritte der übrigen M&M'S-Crew mit den Maskottchen Red, Yellow,Orange, Brown, Blue und Green aus. Fans können die Seite M&M'S Purpose - For AllFunkind (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660664-1&h=3977817673&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3660664-1%26h%3D2711025028%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mms.com%252Fen-us%252Ffor-all-funkind%26a%3DM%2526M%2527S%2BPurpose%2B-%2BFor%2BAll%2BFunkind&a=M%26M%27S+Purpose+-+For+All+Funkind)besuchen, um mehr über die Gruppe von Künstlern zu erfahren, mit denen sichM&M'S für die Produktion von "I'm Just Gonna Be Me" zusammengetan hat.Als Teil des M&M'S FUNd (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3660664-1&h=6549484