Deepak Chopra & Seva.Love kündigen "ChopraVerse House of Enlightenment" an, das Metaverse für Wohlbefinden in Zusammenarbeit mit Utopia

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Deepak Chopra und SEVA.LOVE, eine einzigartige

Plattform, die eine Kultur des Wohlbefindens im Metaverse fördert, kündigten

heute "ChopraVerse" an, das Metaverse für Wohlbefinden in Zusammenarbeit mit

Utopia ( http://www.chopraverse.io/ ).



Utopia ist ein Web3-Ökosystem, das von Alejandro Saez, María Bravo, Eva Longoria

und Javier Garcia zusammengestellt wurde. Deepak Chopra und María Bravo arbeiten

seit über 20 Jahren in der humanitären Non-Profit-Organisation Global Gift

Foundation zusammen, um die Entwicklung, das Wohlergehen, die Gesundheit und die

soziale Eingliederung der am stärksten gefährdeten Menschen positiv zu

beeinflussen.