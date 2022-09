Casio bringt mittelgroße G-SHOCK auf den Markt

Mit luxuriöser Metalllünette und dimensionalem Zifferblatt

TOKYO, 29. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der neuesten Ergänzung seiner G-SHOCK-Linie stoßfester Uhren bekannt. Die GM-S110 ist eine digital-analoge Kombinationsuhr im mittelgroßen Design mit einer luxuriösen Metalllünette und einem dimensionierten Zifferblatt. Die neue Uhr wird in vier Modellen erhältlich sein.

Mit ihrem auf Robustheit ausgerichteten Design sind die G-SHOCK Uhren seit langem beliebt, vor allem bei einem breiten Spektrum männlicher Nutzer. Um eine noch vielfältigere Fangemeinde zu bedienen, hat Casio sein Angebot an Uhren für Frauen erweitert und kompaktere Modelle entwickelt, die jeder tragen kann.