Der Yidan-Preis 2022 - die weltweit höchste Auszeichnung im Bildungsbereich - geht an Dr. Linda Darling-Hammond und Professor Yongxin Zhu

Die 2016 gegründete Yidan Prize Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Bildung eine bessere Welt zu schaffen. Nach einem strengen unabhängigen Auswahlverfahren erhalten Dr. Linda Darling-Hammond und Professor Yongxin Zhu den Yidan-Preis 2022 für Bildungsforschung bzw. den Yidan-Preis 2022 für Bildungsentwicklung.

„Wir gratulieren unseren Yidan-Preisträgern 2022, Dr. Linda Darling-Hammond und Professor Yongxin Zhu, herzlich. Beide spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, unseren Lehrern und Jugendlichen die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie brauchen, um im 21. Jahrhundert erfolgreich zu sein. Ihre Arbeit zeigt deutlich, dass Lehrerinnen und Lehrer einen positiven Einfluss auf die Lernenden haben können. Und wenn Schüler tolle Lehrer haben, haben sie auch tolle Möglichkeiten", unterstrich Edward Ma, Generalsekretär der Yidan Prize Foundation.

Anerkennung hervorragender Leistungen für einen echten, skalierbaren Wandel im Bildungswesen

Dr. Linda Darling-Hammond, emeritierte Charles E. Ducommun-Professorin für Pädagogik an der Universität Stanford und Präsidentin und CEO des Learning Policy Institute, erhält den Yidan-Preis für Bildungsforschung 2022 für ihre Arbeit zur Gestaltung der Bildungspolitik und -praxis im Hinblick auf die gerechtesten und effektivsten Lehr- und Lernmethoden. Ihre Forschungsarbeit zeigt, wie Kinder lernen und wie man sie am besten unterrichtet. Diese Erkenntnisse fließen in solide Programme zur Lehrerfortbildung und in veränderte Schulen ein, die Lehrer ganzheitlich unterstützen, um das Leben der Kinder zu verändern.

„Linda hat ihr Leben damit verbracht, Forschungsinstrumente zu entwickeln, die Politik und Praxis unterstützen, um für bessere und gerechtere Bildungschancen zu sorgen. Sie setzt sich unermüdlich dafür ein, dass jeder Lernende sein volles Potenzial ausschöpfen kann, unabhängig von sozialem Hintergrund, Geschlecht und geografischer Situation. Ihr Einfluss auf die öffentliche Politik hat dazu beigetragen, dass politische Architekten in großem Umfang positive Veränderungen für Kinder herbeiführen konnten", erklärte Andreas Schleicher, Vorsitzender der Jury des Yidan-Preises für Bildungsforschung und Direktor der OECD-Direktion für Bildung und Qualifikationen.