Lebenshilfe fordert Nothilfe für Einrichtungen für Behinderte

BERLIN (dpa-AFX) - Die Lebenshilfe fordert von Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) Hilfe für Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, die wegen der hohen Energiekosten in Not geraten. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner selbst sowie die Dienste und Einrichtungen der Eingliederungshilfe seien stark von den steigenden Kosten betroffen, heißt es in einem Brief der Lebenshilfe-Vorsitzenden Ulla Schmidt an Heil, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Die rasanten sowie unvorhersehbaren Kostenentwicklungen seien nicht eingepreist "und können nicht nachträglich ausgeglichen werden", so Schmidt. Viele Dienste und Einrichtungen seien in oder vor einer bedrohlichen Situation. Auch im Namen der Behindertenhilfe der Caritas und weiterer Verbände forderte Schmidt unter anderem eine Regelung, die sicherstellt, dass Einrichtungen Mehrkosten anders als heute direkt bei den Trägern geltend machen können. Die Lebenshilfe unterhält bundesweit Angebote für Menschen mit Behinderung zur Teilhabe in allen Lebensbereichen./bw/DP/zb