LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Weiterbetrieb der Atomkraftwerke:

"Klar, den Grünen (und Teilen der SPD) ist der Atomausstieg, der bis Ende des Jahres erfolgen soll, heilig. Aber die Gegenseite, FDP und Union (gar nicht zu reden von der AfD), hat die Kernenergie ebenfalls für sich entdeckt. Nur mit umgekehrten Vorzeichen. So kann man sich eben voneinander unterscheiden, Keile in Koalitionen treiben - oder, wie in Bayern, kaschieren, dass man bei erneuerbaren Energien zu wenig getan hat."/be/DP/nas