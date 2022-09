NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts des Hurrikans "Ian", der nach seinem Zug durch die Karibik in Florida auf Land getroffen ist, hat sich UN-Generalsekretär António Guterres besorgt gezeigt. "Der Generalsekretär verfolgt das und ist besorgt über den möglichen Verlust von Leben und die Zerstörung von Eigentum", sagte ein Sprecher von Guterres am Mittwoch in New York. Bei dem Hurrikan handele es sich "um ein weiteres Beispiel dramatischer Klima-Aktivitäten, wie wir sie auf der ganzen Welt mit zunehmender Frequenz und zunehmender Zerstörung sehen".

Auf Kuba, wo "Ian" bereits für starke Zerstörungen gesorgt hatte, seien bereits UN-Hilfskräfte im Einsatz, um die Lage zu eruieren und erste notwendige Hilfsmaßnahmen zu leisten. "Selbstverständlich stehen die UN bereit, um in den kommenden Tagen weitere ausgemachte Bedürfnisse zu unterstützen."/cah/DP/zb