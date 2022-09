Das kanadische Bewässerungsunternehmen Water Ways will mit einem Zukauf strategische Vorteile in Südamerika nutzen. Mit der kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Übernahme des erfahrenen und etablierten Unternehmen Hidrotop aus Chile sieht sich das Unternehmen dafür bestens aufgestellt und erwartet steigende Umsätze sowie bessere Geschäftsergebnisse.

„Unser langfristiges Ziel ist es, Water Ways als einen weltweit führenden Anbieter von Bewässerungs- und Landwirtschaftstechnologie zu etablieren“, sagt Ohad Haber, der Chairman und CEO von Water Ways, über die Beweggründe der Übernahme. Die Übernahme von Hidrotop sei ein entscheidender Meilenstein auf diesem Weg, etwa auch weil hierdurch der Umsatz in diesem und im kommenden Jahr um 7,9 Mio. USD steigen wird.

Denn mit diesem Schritt stärkt Water Ways seine Präsenz auf dem südamerikanischen Markt deutlich. Das Unternehmen baut zudem seine Verkaufs- und Vertriebszentrum für Südamerika aus und kann damit sowohl den chilenischen Markt als auch die südamerikanische Landwirtschaft bedienen. Der Anteil von Hidrotop am chilenischen Bewässerungsmarkt beträgt etwa 15 Prozent.

Erhebliches Potential für Umsatz und Rendite

Die Unternehmen WaterWays und Hidrotop können bereits auf eine erfolgreiche, langjährige Zusammenarbeit von nun mittlerweile 15 Jahren zurückblicken. Die Übernahme und die Eingliederung von Hidrotop in die Water Ways Familie bringt zahlreiche strategische Vorteile mit sich. Zu den bereits erwähnten Kapazitätserweiterungen, geht es auch um Verbesserungen in der Lieferkette und Nutzung von Kostenvorteilen. Water Way sieht damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial für Umsatz und Rentabilität gibt.

Water Way erhöht die Prognose

Mit Vollzug des Zukaufs hat das Unternehmen auch seinen Ausblick für die kommenden Jahre angepasst. Für das kommende Geschäftsjahr erwartet Water Ways ein Ergebnis (EBIT) von 580.000 USD. Bis 2025 plant das Unternehmen diesen Gewinn auf 945.000 USD auszuweiten. Damit einher geht eine Erweiterung der Bruttomarge von 28 auf 30 Prozent.

Bei diesen erwarteten Verbesserungen wird die Übernahme von Hidrotop ihren Beitrag leisten. Das chilenische Unternehmen ist in den Bereichen Landwirtschaft und Bergbau in Chile und Argentinien tätig. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist seither innovativ im Bereich der Bewässerung. Mittlerweile hat es Bewässerungsprojekte auf einer Fläche von mehr als 31.000 Hektar realisiert und installiert.