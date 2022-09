Gold erholt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Für die Zerstörung von 3 der 4 Pipelines von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wird Russland von westlichen Politikern verantwortlich gemacht. Die Argumentation ist, dass Russland die von ihm für viele Milliarden Dollar gebauten Pipelines gesprengt hat, um die Sorgen um die Energieversorgung zu schüren. Da Nord Stream 2 seit vielen Jahren von den USA bekämpft wird, hätte Russland damit die Interessen der USA gegen Nord Stream 2 umgesetzt.Handelsblatt: „An einer weiteren Eskalation mit Russland haben die USA kein Interesse“.Kommentar: Die USA haben das erklärte Interesse, Russland durch einen länger anhaltenden Konflikt langfristig zu schwächen (vgl. Tagesbericht vom 26.09.22).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis zeigt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar stabil (aktueller Preis 54.744 Euro/kg, Vortag 54.666 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 18,59 $/oz, Vortag 18,11 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 846 $/oz, Vortag 839 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.053 $/oz, Vortag 1.993 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 88,60 $/barrel, Vortag 85,10 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex erholt sich sprunghaft um 6,6 % oder 6,1 auf 98,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Yamana 8,6 %, Agnico 7,4 % und Royal Gold 7,1 %. Bei den kleineren Werten haussieren Equinox 16,5 %, New Gold 15,0 %, Eldorado 12,4 % und Torex 11,9 %. Sandstorm verliert 10,0 % (Kapitalerhöhung). Bei den Silberwerten haussieren Americas Silver 19,2 %, Coeur 15,2 % und Metallic 13,0 %. Minaurum verliert 7,5 %.