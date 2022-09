In einem Marktumfeld, in dem die Anleger über das Problem der hohen Inflation und der Abschöpfung von Liquidität durch die Notenbanken stolpern, beschließt die Bank of England ein neues Anleihekaufprogramm (Quantitative Easing). Die Notenbank hat damit nichts anderes als eine 180-Grad-Wende in ihrer Geldpolitik aufs Parkett gelegt.

Zuvor hatte sich der Internationale Währungsfonds (IWF) in das Fiskalpaket der britischen Regierung eingemischt und es dahingehend kritisiert, dass es die Einkommensungleichheit weiter vergrößere. Zudem müsste es noch einmal nachgeschärft werden, da es die Neuverschuldung zu stark erhöhe. Macht das Beispiel aus Großbritannien Schule, könnte ein neues Kapitel an den Märkten beginnen: Wenn die Regierungen Verschuldung und Inflation akzeptieren und Steuern senken, während die Notenbanken dies durch eine expansive Geldpolitik begleiten, wäre das so ziemlich genau das Gegenteil dessen, worauf sich der Aktienmarkt gerade eingestellt hat.