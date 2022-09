Die Bank of England hat mit ihrer Intervention eine Lehman-Crash 2.0 verhindert! Denn hätte die Bank of England nicht eingegriffen, wären Pensionsfonds pleite gegangen und hätten damit eine Kettenreaktion ausgelöst, die wir ähnlich nach der Lehman-Pleite 2008 gesehen haben, als die Märkte austrockneten. Denn der Sturz eines Players zieht andere Player mit nach unten, weil diese über Finanztransaktionen vernetzt sind - mit der Folge eins Crash. Die britischen Pensionskassen waren mit einer Billion Pfund in langlaufenden britischen Anleihen (Gilts) investiert und bekamen Margin Calls nach dem extremen Anstieg der britischen Renditn aufgrund der erratischen Politik der Truss-Regierung. Ohne die Intervention der englischen Notenbank wären diese Pensionskassen insolvent gewesen - wodurch die Ersparnisse der Briten sich praktisch in Luft aufgelöst hätten! Eine Notenbank im Panik-Modus von Straffung der Geldpolitik zu neuem QE in Rekordtempo!

1. DIW meldet: Wir stecken bereits in der Rezession

2. Dax: Crash überall? Starke Aktien in Zeiten der Krise

3. Abschied von europäischen Aktien – 102 Mrd Euro Abfluss seit Januar

