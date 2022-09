Deutsche Edelfisch DEG GmbH Zukunftssichere Nahrungsmittelversorgung durch moderne Aquakultur (FOTO)

Neustadt-Glewe (ots) - Hans Acksteiner ist Geschäftsführer der Deutschen

Edelfisch DEG GmbH. In Kooperation mit seinem Team und diversen Investoren baut

er gemeinsam mit Dr. Paul Sindilariu Kreislaufanlagen für die Fischzucht an

Land. Ziel des Unternehmens ist es, die weltweite Überfischung mithilfe

ökologischer Aquakulturen zu stoppen. Zugleich geht es darum, gesunde

Fischbestände zu fördern und zu erhalten.



Flüsse, Seen und Ozeane leiden seit Jahren unter der weltweiten Überfischung.

Hinzu kommt die marine Aquakultur, durch die jährlich rund 50 Millionen Tonnen

Fisch und Meeresfrüchte gewonnen werden - und das, obwohl sie alles andere als

einen guten Ruf hat. Wird die Fischzucht zu intensiv betrieben, können ganze

Buchten durch Futterreste und Fischexkremente verschmutzt werden. Mit der Zeit

lagern sie sich am Meeresboden ab - und können so die dortigen Lebensräume

verändern und zerstören. Auch die chemische Belastung durch Fischfarmen ist

generell als kritisch zu bewerten. Zudem werden Antibiotika ins Meer geschüttet,

um zu vermeiden, dass die Fische erkranken. Die Gefahr für die marinen

Ökosysteme ist also groß - und auch wir Menschen können als Teil der

Nahrungskette Antibiotikaresistenzen entwickeln - mit ernsthaften Folgen, weiß

Hans Acksteiner, Geschäftsführer der Deutschen Edelfisch DEG GmbH.