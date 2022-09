* Drei feiert als erster österreichweit aktiver Betreiber kommerziellen Start von 5G Standalone im Massenmarkt. * Nächste Entwicklungsstufe von 5G heißt bei Drei 5G+. * Ab sofort für 1,3 Millionen Haushalte und Unternehmen verfügbar.

5G Standalone ist ab sofort auch in Österreich verfügbar. Als erster österreichweit aktiver Telekommunikationsbetreiber hat Drei heute die nächste Entwicklungsstufe im Mobilfunk unter dem Namen 5G+ großflächig für 1,3 Millionen Haushalte und Unternehmen freigeschalten. Technisch steckt dahinter ein reines 5G Kernnetz. Das ermöglicht noch höhere und stabilere Datenübertragungen. Außerdem kann man bei 5G Standalone mittels Network Slicing einen Teil der Kapazitäten für Kunden reservieren. Erstmals weltweit nutzt Drei diese Funktion auch für Privatkunden und bietet jetzt mobiles Internet für zuhause mit Bandbreiten-Garantie an.



Rudolf Schrefl, CEO von Drei Österreich: "Seit Beginn 2019 haben wir für 5G ein komplett neues Netz errichtet. Heute schalten wir in unserem Kernnetz das modernste 5G Netz Österreichs live. Für Österreich bricht mit diesem Technologiesprung ein neues Internet-Zeitalter an. Mit 5G+ bieten wir ab sofort mobiles Internet mit Bandbreiten-Garantie - nicht nur für Unternehmenskunden, sondern auch für Privatkunden zuhause. Damit sind unsere Kunden in Österreich, aber auch in Europa und sogar weltweit die ersten, die in vollem Umfang vom neuesten Technologiestandard im Alltag profitieren."



Zwtl.: 5G Standalone als Game Changer.



Drei gilt in Österreich seit mehr als zehn Jahren als Pionier im mobilen Internet. Insgesamt laufen rund 80 Prozent der Internetzugänge in Österreich über Mobilfunk, weil Kabel oder Glasfaser-Anschlüsse vielerorts noch nicht verfügbar oder erschwinglich sind. Das Datenvolumen im Mobilfunk-Internet steigt deshalb seit Jahren exponentiell und hat laut Regulierungsbehörde RTR im ersten Quartal 2022 schon beinahe an der magischen Grenze von einer Milliarde Gigabyte gekratzt. Die LTE-Netze gelangen deshalb in Österreich langsam an ihre Kapazitätsgrenze. Im Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 der EU-Kommission lag Österreich in punkto Connectivity zuletzt nur auf Platz 14. Der Start von 5G Standalone gilt deshalb gerade in Österreich als wichtiger Meilenstein zur Überwindung aktueller Internet-Engpässe.