Unstoppable Women of Web3 lanciert neue Bildungsangebote

Der erste Stream ist auf Web3, und kooperiert mit Miss OʼCool Girls

SAN FRANCISCO, 29. September 2022 /PRNewswire/ -- Unstoppable Women of Web3 (Unstoppable WoW3), eine Diversitäts- und Bildungsgruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Spielfeld im Web3 auszugleichen, führt eine neue Möglichkeit ein, um mehr über Web3 zu erfahren, und zwar mit gezielten Bildungsstreams, die für alle Unstoppable Women of Web3-Mitglieder völlig kostenlos sind. Diese neue Serie wird durch den Gründungspartner Unstoppable Domains unterstützt, der führenden Plattform für nutzergesteuerte digitale Identität im Web3 mit mehr als 2,5 Millionen registrierten Domains. Darüber hinaus werden die über 130 Kooperationspartner von Unstoppable Domains die Initiative unterstützen, indem sie in mindestens der Hälfte aller Materialien, die für die Web3-Bildung verwendet werden, Arbeiten von historisch marginalisierten Gruppen einbeziehen.

Ausweitung des Zugangs zur Web3-Bildung Seit der Gründung der Unstoppable WoW3-Community am 8. März 2022 erforschte Unstoppable WoW3 wie die Menschen den größten Nutzen aus der Web3-, Metaverse- und Blockchain-Gaming-Ausbildung ziehen können. Auf der Grundlage dieser Forschung führt Unstoppable WoW3 verschiedene Ausbildungsrichtungen ein, die sich auf grundlegende Themenbereiche konzentrieren, darunter Web3, Blockchain und das Metaverse.

Jeder Stream wird aus einer Vielzahl von Inhaltsformaten bestehen, darunter Audio- und Videositzungen sowie schriftliche Artikel, die von Unstoppable WoW3 und seinen Partnern produziert werden. Die Teilnehmer lernen nicht nur die Web3-Theorie kennen, sondern werden auch anhand von Beispielen aus der Praxis erfahren, wie diese Theorien auf reale Anwendungsfälle angewendet werden. Die Materialien sind in einer unterhaltsamen Art und Weise zusammengestellt, die einen geringen Druck und ein freundliches Umfeld bietet und es den Teilnehmern ermöglicht, in ihrem eigenen Tempo zu lernen. Nach vollständiger Beendigung eines Streams erhalten die Teilnehmer ein Unstoppable Badge, das mit ihrer digitalen Identität verknüpft wird und über ihr NFT Domain-Profil einsehbar ist.