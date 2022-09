Embedded Finance Acht von zehn Banken befürchten, den Kontakt zum Kunden zu verlieren

München/Wien (ots) - Lange Zeit haben Banken bei Embedded Finance Fintechs und

Zahlungsdienstleistern das Feld überlassen. Jetzt wollen sie ihre Zurückhaltung

aufgeben: 63 Prozent der Institute sind mittlerweile bereit, ihre Finanzprodukte

auch indirekt über Unternehmen außerhalb der Bankbranche zu vertreiben, also zum

Beispiel beim Handel am Point of Sale. Dabei wollen sie nicht nur von einem

boomenden Markt profitieren. Durch den Erhalt der Kundenschnittstelle erhoffen

sie sich wichtige Daten für ihr Geschäft. Das sind Ergebnisse der

Embedded-Finance-Studie von Credi2, für die 120 Entscheider aus Banken befragt

wurden.



Jahrelang haben Banken ihre Aktivitäten bei digitalen Bezahlmethoden

vernachlässigt und anderen Playern das Feld überlassen. Jetzt hat ein Umdenken

eingesetzt: Viele Institute kehren zurück. "Sie haben erkannt, dass Payments wie

,Buy Now, Pay Later' eine große Bedeutung haben, weil sie die direkte

Schnittstelle zum Kunden sind", sagt Christian C. Waldheim, Co-CEO bei Credi2.

So halten 85 Prozent der Institute die Kundenschnittstelle für wichtig oder sehr

wichtig. "In Zeiten, in denen der persönliche Kontakt in der Bankfiliale auf ein

Minimum reduziert oder ganz zurückgefahren wird, liefern ihnen digitale

Bezahlmethoden eine Vielzahl von Daten und damit Cross-Selling-Potenziale", so

Christian C. Waldheim.