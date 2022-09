Fast 600 neue Wohnungen Großprojekt "Am Schlosspark" in Berlin-Charlottenburg fertiggestellt (FOTO)

Berlin (ots) - Ein neues Wohnquartier und damit eines der größten

Wohnungsbauprojekte in Berlin ist vollendet. Am Schlossgarten in

Berlin-Charlottenburg sind Wohnungen für rund 1.500 Menschen und eine Kita

entstanden. Jetzt wurde der letzte Bauabschnitt übergeben.



Bauzäune und Bagger sind weg, die letzten Bewohnerinnen und Bewohner ziehen in

ihr neues Zuhause ein: In Berlin-Charlottenburg hat ein Joint Venture aus OTTO

WULFF und der Casada-Gruppe eines der größten Wohnungsbauprojekte in der

Hauptstadt fertiggestellt. Auf dem ehemaligen Gelände der Frauenklinik

"Pulsklinik" ist ein buntes Quartier mit größtenteils Mietwohnungen, einer Kita,

Spielplätzen und viel Grün entstanden.