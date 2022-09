Moderate Entwicklung in H1/2022 - Großprojekte für 2023 visibel

Die PANTAFLIX AG hat am Dienstag Zahlen für H1/2022 berichtet, die umsatzseitig unter unseren Erwartungen lagen. Der Vorstand bestätigte jedoch die Guidance für das laufende Geschäftsjahr und gab zudem unter Berücksichtigung der aussichtsreichen Projektpipeline einen positiven Ausblick für das Jahr 2023.



Gesamtleistung und EBIT leicht unter Vorjahr: In den ersten sechs Monaten erzielte PANTAFLIX einen Umsatzin Höhe von 8,8 Mio. Euro (MONe: 10,2 Mio. Euro). Der signifikante Umsatzrückgang zum Vorjahreswert von 22,7 Mio. Euro erklärt sich aus der Auftragsproduktion "Army of Thieves", die im Vergleichszeitraum 2021 spürbar zum Umsatz beitrug, gleichzeitig aber zu einer deutlichen Bestandsminderung führte (s. hierzu auch "Bilanzierungsbesonderheiten" auf S. 6f.). In Summe lag diese in H1/21 bei 13,0 Mio. Euro (aktuell: 49 Tsd. Euro). Aussagekräftiger ist daher der Blick auf die Gesamtleistung, die mit 10,0 Mio. Euro lediglich 8,0% unter dem Halbjahreswert von 2021 lag (10,8 Mio. Euro). Da Aufwendungen bei Auftragsproduktionen im Materialaufwand erfasst werden, fiel dieser im aktuellen Halbjahr mit 1,98 Mio. Euro ebenfalls deutlich niedriger aus (Vj.: 3,72 Mio. Euro). Dennoch konnten die erhöhten Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (jeweils +0,2 Mio. Euro yoy) sowie die gestiegenen Abschreibungen (+1,3 Mio. Euro yoy) dadurch nicht überkompensiert werden. Folglich lag das EBIT mit -2,8 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (-2,1 Mio. Euro). Wir haben unsere Umsatzprognose für das laufende Jahr aufgrund der leicht schwächer als antizipierten Entwicklung in H1 sowie einer verschobenen Projektrealisierung von H2 in das kommende Jahr angepasst. Die reduzierte Ergebniserwartung berücksichtigt hingegen insbesondere eine Provision im Rahmen einer Filmproduktion, die in H2/22 zu einem zusätzlichen Aufwand von 0,5 Mio. Euro geführt hat und in 2023 eine weitere Kostenbelastung in gleicher Höhe zur Folge haben wird.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 2,00 Euro