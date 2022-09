Die Revolution des "Toupets"! O.C. Hairsystems erhält 5 Millionen Euro in Series A-Finanzierungsrunde / "Wir bringen das Selbstvertrauen zurück auf Europas Köpfe" (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das Düsseldorfer Startup O.C. Hairsystems, das innovative Lösungen bei Haarausfall entwickelt, sammelt ein Investment in Höhe von 5 Millionen Euro ein. Bitburger Ventures, die FO Holding GmbH (Family Office von Ferdinand Oetker) sowie KinTower Ventures (Schadeberg Family Office) führen gemeinsam mit dem Medizinspezialisten IWG Holding AG die Series A-Finanzierungsrunde an.



Haarausfall ist in den meisten Fällen ein lebenslanger Begleiter mit starkem Einfluss auf die Lebensqualität und das eigene Wohlempfinden. O.C. Hairsystems garantiert volles Haar innerhalb von zwei Stunden - ohne Operation und Risiko. Für viele Kunden eine absolute Erlösung nach jahrelangem Leidensweg. Denn oftmals erzielen vermeintliche Lösungen wie Haarshampoos und Haarkuren nahezu keine Wirkung. Irrtümlich ist auch die Annahme, dass eine Haartransplantation eine sichere Lösung für jeden Betroffenen ist. Mehr als 35 % der Kunden von O.C. Hairsystems haben bereits eine oder zwei erfolglose Haartransplantationen durchführen lassen.