Wie GARRETT MOTION mit Technologielösungen für die Zukunft gerüstet ist

Turbolösungen für leichte Nutzfahrzeuge und mittelschwere LKW

Vor allem die Turbolösungen für leichte Nutzfahrzeuge, als auch für mittelschwere LKW und Busse sind im Programm. Zu sehen war unter anderem ein 48-Volt-E-Turbo, der fortschrittliche E-Kompressor für Hybridfahrzeuge und der modulare Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrokompressor der neuen Generation für leichte Nutzfahrzeuge (400 Volt) und mittelschwere Lkw und Busse (800 Volt) von Garrett.

Wichtig für die Hersteller von Nutzfahrzeugen .- Die hochentwickelten E-Boosting-Produkte von Garrett ermöglichen einen effizienteren Kraftstoffverbrauch und eine Verringerung der Emissionen, so dass die Automobilhersteller die strengen Umweltauflagen ohne Leistungseinbußen erfüllen können. Effiziener Kraftstoffverbrauch bedeutet in erster Linie weniger CO2 Ausstoß. Denn mit dem Beschluss der EU Mitte 2019 führte die Union erstmals CO 2 -Flottenzielwerte für schwere Nutzfahrzeige ein. Bis 2025 müssen – auf Grundlage der Werte eine Vergleichsflotte von 2019/2020 , die durchschnittlichen spezifischen CO 2 -Emissionen pro Kilometer ab 2025 um mindestens 15 Prozent niedriger sein, ab.2030 gilt als Richtwert eine Verringerung um mindestens 30 Prozent im Vergleich zu 2019/20.

"Die erstklassigen E-Boosting-Fähigkeiten und -Technologien von Garrett tragen dazu bei, eine neue Ära im Nutzfahrzeugbereich einzuläuten", sagte David Degrange, Garrett Motion Vice President General Manager, Commercial Vehicles. "Garrett ist ein verlässlicher Partner, der den Automobilherstellern dabei hilft, einige der größten Herausforderungen bei der Einhaltung - und sogar Übererfüllung - aktueller und zukünftiger Emissionsvorschriften zu bewältigen und gleichzeitig die Betriebszeit der Fahrzeuge zu verlängern, ohne dass die Leistung darunter leidet. Unsere Teams arbeiten mit Dutzenden von OEMs auf der ganzen Welt an E-Boosting- und Brennstoffzellen-Kompressorprogrammen, und viele weitere sind in Planung."

Brennstoffzellen-Kompressor

Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Zumindest für die Transportbranche ist dies neben Batteriebetriebenen Trucks eine Lösung für die Zukunft. Schließlich benötigen Brennstoffzellentrucks nicht die langen Ladezeiten, die ein batteriebetriebener LKW benötigt. Und auch Lithium, was für die Batterien so wichtig ist, wird für die Brennstoffzelle nicht benötigt. Elektrische Brennstoffzellen-Kompressoren sorgen für mehr Effizienz und Leistung in Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen (FCEVs), indem sie die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stacks auf höhere Drücke und Durchflüsse anpassen und so den Wirkungsgrad und die Leistungsdichte deutlich verbessern, während sie gleichzeitig ein kleineres Gehäuse ermöglichen.

In Verbindung mit dem optionalen Turbinenexpander ermöglicht die neue Generation des modularen Verdichters den Automobilherstellern, die Abgasenergie am Stack-Ausgang zu nutzen und so die für den Antrieb des Brennstoffzellen-Turbokompressors erforderliche elektrische Leistung um bis zu 20 Prozent zu reduzieren. In Kombination mit einer robusten Design-for-Manufacturing-Methode erfordert die Verkleinerung des Kompressors im Vergleich zur Vorgängergeneration einen geringeren Einsatz von Rohstoffen, was zu einer Senkung der Komponentenkosten um etwa 33 Prozent führt.