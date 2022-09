Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Mit dem Apfel-Kauf das Summen in der Natur unterstützen:Mittlerweile ist in Deutschland mehr als jede vierte Insektenart in ihremBestand gefährdet. Hier setzt das Programm"Landwirtschaft für Artenvielfalt"(LfA) an und fördert die heimische Biodiversität. EDEKA und NettoMarken-Discount unterstützen gemeinsam dieses wichtige Naturschutzprogramm undbauen ihr Engagement weiter aus: Mit der neuen Erntesaison beziehen beideHandelsunternehmen ihr Bio-Apfelsortiment aus Deutschland nun komplett vonBetrieben, die am LfA-Programm teilnehmen. Die Äpfel mit dem Artenschutz-Plussind ab September in den Obst- und Gemüseabteilungen der EDEKA-Märkte sowieNetto-Filialen erhältlich. Das Besondere: Die teilnehmenden Bio-Obstbetriebesetzen unterschiedliche Maßnahmen für den Schutz von wildlebenden Tier- undPflanzenarten sowie deren Lebensräumen um."Landwirtschaft für Artenvielfalt" - der Name ist Programm. Gemeinsam setzt sichEDEKA mit Netto Marken-Discount, dem WWF, dem Leibniz-Zentrum fürAgrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V., Bio-Betrieben sowie ihren Anbauverbändenfür mehr Biodiversität in Deutschland ein. Ob Blühstreifen, Verzicht auf Düngungoder das Anlegen von Teichen: Herzstück des Programms ist einNaturschutz-Katalog, aus dem Landwirt:innen, passend zu ihrem Betrieb und denlokalen Bedingungen, mit Hilfe einer naturschutzfachlichen Beratungentsprechende Maßnahmen auswählen.Apfel für Apfel für mehr ArtenschutzJetzt ist das Artenvielfalt-Programm weiterentwickelt worden und bietet erstmalsBio-Tafeläpfel an. Die Äpfel werden von über 50 Obstbäuer:innen im Alten Landbei Hamburg, im Rhein-Sieg-Kreis sowie in der Bodenseeregion angebaut. DerArtenschutz-Maßnahmenkatalog für den Obstanbau basiert auf dem des ökologischenAnbauverbands Bioland. Dafür setzen die Obstbäuer:innen zum Beispiel aufBlühstreifen aus heimischen Wildpflanzen zwischen und neben den Apfelbaumreihen.So können sich Wildpflanzen bis zur Blüte entwickeln, wodurch Insektenunabhängig von der Obstblüte bis in den Herbst hinein Nahrung finden. DieBetriebe werden von naturschutzfachlichen Berater:innen zudem angeregt, selteneKulturarten zu erhalten oder zusätzliche Obstsorten anzubauen.Da das LfA-Programm schon seit zehn Jahren besteht, können die positiven Effekteder Naturschutzmaßnahmen durch das ZALF bereits mit Zahlen belegt werden: ZumBeispiel wurden im Rahmen von Monitorings auf Grünland- und Viehzucht-Betriebendes LfA-Programms achtmal so viele Insekten und zwanzigmal so vieleSchmetterlinge auf ungemähten Wiesen und Weiden gezählt. Auch die Population derBraunkehlchen hat sich auf den Höfen mit entsprechenden Maßnahmen verdoppelt.