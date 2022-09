Sprachspezialist Spitch meldet internationale Erfolge

Frankfurt/Zürich (ots) - Fluggesellschaften, Versicherungskonzerne und

Telekommunikationsgesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten,

Spanien, Italien und dem Oman setzen auf Spitch



Der Schweizer Sprachspezialist Spitch AG gewinnt immer mehr internationale

Aufträge. Nachdem sich im Frühsommer Etihad für ein Sprachdialogsystem von

Spitch entschieden hatte, haben der spanisch-italienische Versicherungskonzern

Groupe Reale und Omantel, die führende Telekommunikationsgesellschaft im Oman,

ebenfalls ein System von Spitch gewählt. In allen Fällen geht es darum, die

Kundenkommunikation durch den Einsatz von Sprachcomputern, die mit Künstlicher

Intelligenz arbeiten, zu verbessern. Die Vorteile für die Kunden: Es wird sofort

abgehoben - keine Wartezeiten, kein Besetztzeichen - und das System kann in der

Regel direkt weiterhelfen. Die Vorteile für die Unternehmen: Alle Anrufe werden

vorsortiert, häufig schon vom System vollständig beantwortet oder - falls das

nicht möglich ist - an die zuständige Stelle weitergeleitet (statt in der

falschen Abteilung zu landen). Das erhöht die Kundenzufriedenheit und senkt die

Betriebskosten. Im deutschsprachigen Raum hatte Spitch zuletzt mit Aufträgen von

der Basler Versicherung und der Versicherungskammer Bayern (VKB) von sich reden

gemacht.