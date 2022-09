WARBURG RESEARCH stuft KWS Saat auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat KWS Saat nach endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 65,50 auf 71,00 Euro angehoben. Die Ziele des Saatgutherstellers für das laufende Geschäftsjahr erschienen angesichts der guten Trends konservativ, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zur Neubewertung verwies er auf seine angehobenen Ergebnis- und Dividendenschätzungen für das laufende sowie das folgende Geschäftsjahr./gl/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,29 % auf 55,50EUR erreicht.