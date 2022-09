WARBURG RESEARCH stuft Hornbach Holding auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hornbach Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der operative Ergebnisrückgang (Ebit) der Baumarktholding im zweiten Quartal sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies spiegele vor allem die mäßige Umsatzentwicklung sowie das schwierige Marktumfeld wider. Die Verbrauchernachfrage bleibe aber relativ robust und die Profitabilität liege immer noch klar über dem Vor-Corona-Niveau. Den Ausblick habe das Unternehmen wie erwartet bestätigt./gl/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -6,67 % auf 60,20EUR erreicht.