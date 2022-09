München (ots) -



- Beispiel: Teilkasko für Ford Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 341 Euro günstiger

- Höhere Teilkasko-Klasse: Versicherungsbeitrag für Toyota Prius 1.5 VVT-i

Hybrid steigt um 194 Euro

- Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung, z. B. durch Umstufung der

Typklasse



Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat heute die

neuen Typklassen für die Kfz-Versicherung bekanntgegeben. Beispielberechnungen

von CHECK24 zeigen, dass Halter*innen eines teilkaskoversicherten Ford Edge 2.0

EcoBlue Bi-Turbo besonders deutlich profitieren. Der Versicherungsbeitrag sinkt

durch die niedrigere Typklasse um rund 341 Euro im Jahr.1





Wer hingegen einen Toyota Prius 1.5 VVT-i Hybrid fährt, muss im nächsten Jahrdeutlich mehr für seine Teilkaskoversicherung zahlen. Im Beispiel steigt derVersicherungsbeitrag nur durch die gestiegene Typklasse um knapp 194 Euro."Die Typklassen spiegeln unter anderem die Unfallbilanzen der Automodelle sowiedie Reparaturkosten für geschädigte Unfallgegner wider" , sagt Michael Roloff,Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Je mehr Schäden in denvergangenen Jahren gemeldet wurden, desto höher die Einstufung und desto teurerist die Kfz-Versicherung für dieses Modell. Gerade bei höheren Beiträgen lohntsich der Vergleich verschiedener Anbieter, denn dann steigt auch dasSparpotenzial."Die Typklasse ist allerdings nur ein Merkmal, das den Preis der Kfz-Versicherungbeeinflusst. Neben über 50 individuellen Parametern, bestimmt auch dieRegionalklasse den Beitrag. Berechnungen von CHECK24 hatten ergeben, dass derBeitrag je nach Wohnort um bis zu 261 Euro steigt. (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/regionalklassen:-kfz-versicherung-je-nach-wohnort-bis-zu-261-euro-teurer-1941/)Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung, z. B. durch Umstufung der TypklasseDer GDV veröffentlicht die Typklassen einmal im Jahr. Kommt es dadurch zuBeitragsanpassungen, kommunizieren Versicherungsunternehmen das in der Regel mitder Beitragsrechnung für das Folgejahr, die meist im Oktober oder Novemberverschickt wird.Steigt der Versicherungsbeitrag z. B. durch Umstufung des versicherten Fahrzeugsin eine höhere Typklasse, haben Verbraucher*innen ein Sonderkündigungsrecht.Nach Erhalt der neuen Rechnung haben sie vier Wochen Zeit, um zu einer neuenVersicherung zu wechseln und den alten Vertrag zu kündigen.300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungBei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung helfen dieCHECK24-Versicherungsexpert*innen im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail,Chat oder Telefon. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegenrund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichenVersicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängigdavon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch vonautomatischen Beitrags- und Leistungschecks und können so ihrenVersicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.1Tabellen mit den Beispielberechnungen unter: https://ots.de/NXsj6OÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz undKund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige Hundert Euro. Sie wählen ausüber 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern,mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbieternfür DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik,Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften, über 75Pauschalreiseveranstaltern und Dienstleistern aus ca. 70 Kategorien das für siepassende Angebot. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie diepersönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innenkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Zur CHECK24 Gruppegehört auch die C24 Bank. CHECK24 hat seinen Hauptsitz in München und ist an 18weiteren Standorten in Deutschland vertreten.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73164/5332628OTS: CHECK24 GmbH