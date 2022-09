Hankook iON Winter nouveau pneumatique hiver pour véhicules électriques

Neu-Isenburg, Allemagne (ots) - Après le pneumatique été Hankook iON evo, le

nouveau Hankook iON Winter est le deuxième membre de la nouvelle famille

mondiale de pneumatiques " iON ", spécialement conçu pour les véhicules

électriques. Le manufacturier de pneumatiques premium vise ainsi à favoriser la

mobilité électrique même pendant la saison froide.



Les caractéristiques du nouveau pneumatique sont notamment une résistance au

roulement réduite et un véritable confort sonore. Par rapport aux pneumatiques

classiques, cela se traduit par une amélioration significative de l'autonomie

par charge de batterie et une expérience de conduite optimale et confortable. De

plus, les nouveaux produits Hankook iON sont spécialement conçus pour les

véhicules électriques puissants qui possèdent un couple moteurs élevé

instantanément restitué aux pneumatiques.