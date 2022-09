Hankook iON Winter nieuwe winterband voor elektrische voertuigen

Neu-Isenburg, Duitsland (ots) - Na de Hankook iON evo-zomerband is de nieuwe

Hankook iONWinter het tweede lid van de nieuwe wereldwijde iON-bandenfamilie die

speciaal is ontworpen voor elektrische voertuigen. Daarmee wil de premium

bandenfabrikant elektrische mobiliteit zelfs in het koude seizoen promoten.



Kenmerken van de nieuwe band zijn onder meer een verminderde rolweerstand en een

laag rolgeluid. In vergelijking met conventionele banden betekent dit een

grotere actieradius per acculading en een betere rijervaring. Bovendien zijn de

nieuwe Hankook iON-producten speciaal ontworpen om het onmiddellijk hoge koppel

aan te kunnen dat krachtige elektrische voertuigen produceren.