"Leading in ESG" KfW Capital, VentureESG und BMW Foundation bieten Workshops für VC-Fonds

Frankfurt am Main (ots) -



- Ziel: Mehr ESG-Kompetenz im VC-Ökosystem

- Pilotphase startet am 29.9.2022 in Berlin, danach breites Angebot für VC-Fonds

geplant



Heute startet die neue Workshop-Reihe "Leading in ESG" von KfW Capital,

VentureESG und BMW Foundation Herbert Quandt in Berlin. Ziel des Trainings ist

es, mehr Wissen um ESG-Themen (Environmental, Social and Governance) in der

VC-Landschaft zu verankern. Theorie und Anwendungswissen sollen VC-Fonds dabei

unterstützen, sich im Bereich ESG professioneller aufzustellen und ESG-Kriterien

effizient im Investmentprozess zu verankern.