EcoGraf reagiere damit auf die erhöhte Nachfrage von potenziellen Kunden in Europa und Nordamerika, teilte das Unternehmen in einer heutigen Pressemeldung mit. Die geänderte Planung ermögliche eine schnellere Inbetriebnahme, einen effizienteren Bauzeitplan sowie Größenvorteile und den Ausbau einer bedeutenden Marktposition, heißt es. Das neue Werk soll Mitte 2023 in Betrieb gehen. Europäische und nordamerikanische Märkte erforderten eine beschleunigte Lithium-Ionen-BAM-Produktion, um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu decken, erklärte EcoGraf.

EcoGraf Limited ( ASX: EGR; FSE: FMK ) will die Kapazität seines geplanten Batterie-Anoden-Werks in Australien, schneller als bisher geplant auf 25.000 Tonnen pro Jahr bringen. Statt des bisher angedachten zweistufigen Ausbaus mit Entwicklungsschritten von 5.000 Tonnen in Stufe 1 und 20.000 Tonnen in Stufe 2 plant das Unternehmen jetzt den sofortigen, einstufigen Ausbau auf 25.000 Tonnen Jahreskapazität.

Das Unternehmen profitiert vom erhöhten Bedarf an neuen Lieferungen von Batterieanodenmaterial infolge der US Mineral Security Partnership (Juni 2022) und des Inflation Reduction Act (August 2022). Wie EcoGraf mitteilt, hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten vermehrt Anfragen von Elektrofahrzeugherstellern in Europa und Nordamerika für die Lieferung von Batterieanodenmaterialien erhalten, was die Fähigkeit des Unternehmens voraussetzt, die Produktionsraten zu erhöhen, um die Nachfrage in diesen Regionen zu decken. Geopolitische Veränderungen in Europa und im pazifischen Raum verändern die Handelsströme, regionalisierte Batterielieferketten und Preismodelle, die auf kritischer Mineralsicherheit, verantwortungsvoller Beschaffung und nachhaltigen Produktionsprozessen basieren.

Graphit dominiert die Nachfrage nach Batteriemineralien, die nach jüngsten Prognosen von PwC Strategy in Deutschland von 200.000 Tonnen im Jahr 2021 auf fast 5 Millionen Tonnen im Jahr 2035 ansteigen wird.

Fortschritte bei Verhandlungen über Graphitprojekt in Tansania

EcoGraf erwartet, dass das Unternehmen in Kürze auch Neuigkeiten zu seinem Epanko-Graphitprojekt in Tansania melden kann. Derzeit sei das Unternehmen dabei, die Epanko-Rahmenvertragsvereinbarungen mit dem Special Presidential Government Negotiating Team abzuschließen, um den Projektfinanzierungsprozess zu unterstützen. EcoGraf rekrutiere außerdem Personal, bereite Projektentwicklungspläne für den Bau der Mine vor und evaluiere zukünftige Erweiterungsoptionen für Epanko.

Das Ziel sei die Entwicklung des langlebigen Epanko-Graphitprojekts, das nach den branchenführenden Umwelt- und Sozialstandards der Equator Principles Naturgraphit von höchster Qualität produzieren soll und Tansania zu einem wichtigen internationalen Lieferanten Graphitmineralien für Elektrofahrzeuge machen würde. EcoGraf untersucht insbesondere das Potenzial für Mikronisierungs- und Sphäronisierungsbetriebe in Tansania zur Optimierung der Effizienz der Lieferkette für regionalisierte EcoGraf™-Batterieanodenmaterialanlagen.

Darüber hinaus laufen Gespräche mit der tansanischen Regierung über die Entwicklung des Merelani-Arusha-Graphitprojekts und die Errichtung von mechanischen Formgebungsanlagen im Land, um Epanko- und Merelani-Arusha-Flockengraphit zu Batterieanodenmaterial zu verarbeiten, wobei die erneuerbare Wasserkraft Tansanias und die Nähe zu den wichtigsten Märkten genutzt werden sollen, um die Effizienz der Lieferkette von EcoGraf zu optimieren.

Fazit: Die Experten von PwC erwarten, dass die Nachfrage nach Batteriegraphit im Zuge der EV-Revolution in den kommenden 13 Jahren um das Fünfundzwanzigfache steigen wird. Selbst wenn man vorsichtshalber nur von der Hälfte dieses Wachstums ausgeht, ist völlig unklar, woher das all das zusätzliche Graphit kommen soll. Selbst China wird das nicht mit heimischer Produktion schaffen, ganz abgesehen davon, dass sich in der veränderten geopolitischen Lage die Frage nach dem Grad der Abhängigkeit neu stellt. EcoGraf darf mit seinem flusssäurefreien Verfahren zur Aufbereitung von Naturgraphit ein weltweiter Pionier betrachtet werden – und genauso einzigartig ist das Epanko-Graphitprojekt in Tansania, denn es ist das einzige seiner Art, das den strengen Umwelt- und Sozialstandards der Equator Principles entspricht und damit für europäische Institutionen überhaupt investierbar ist. Für Automobilhersteller, die ESG-konforme integrierte Lieferketten anstreben, ist „sauberes“ Batteriegraphit von EcoGraf deshalb die erste Wahl. Der Markt hat die Sonderstellung von EcoGraf im Upstream und in Downstream-Geschäft in dem rasant wachsenden Graphitmarkt noch kaum realisiert. EcoGraf könnte unserer Ansicht nach aufgrund seines Vorsprungs ein Global Player werden.

Abonnieren Sie den Goldinvest-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest auch auf Twitter



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.