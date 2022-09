Zollikon/Pfäffikon (SZ) (ots) - Mondaine hat sich seit vielen Jahren der

3R-Regel verpflichtet: Reduce, Recycle, Reuse. Sämtliche Geschäftsbereiche sind

miteinbezogen: von der Beschaffung des Rohmaterials über den Transport, die

Produktion, den Betrieb des Hauptsitzes und der Fabrik bis hin zu den

Geschäftsreisen. Das Ergebnis ist ein vollständig CO2-neutrales Unternehmen

inklusive dessen Uhrenmarken. Hinter dieser Haltung stehen André und Ronnie

Bernheim und eine jahrzehntelange Familientradition.



Die Brüder André und Ronnie Bernheim sind gemeinsam Eigentümer des Schweizer KMU

mit seinen vier Marken Mondaine, Luminox, M-Watch und Pierre Cardin. Präsident

des Verwaltungsrates ist André Bernheim. Als Chief Sustainability Officer (CSO)

verantwortet er die Nachhaltigkeitsstrategie. Damit ist Nachhaltigkeit Chefsache

und auf der strategischen Ebene angesiedelt. Die Verantwortlichen von Mondaine

sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit für jedes Unternehmen oberste Priorität

haben muss. Mit dem Engagement zur CO2-Neutralität will Mondaine andere

Unternehmen in der Branche inspirieren, dasselbe zu tun.





We careSoziales, ökologisches und ökonomisches Engagement ist das Credo von Mondaine:We care. Die Erfolgsbilanz basiert auf jahrzehntelanger, konsequenter Umsetzungund Einführung nachhaltiger Prozesse und Produkte. Mondaine als eines derführenden internationalen Uhrenunternehmen ist der Zeit im Entwickelnumweltschonender Prozesse weit voraus. Das Unternehmen folgt seit vielen Jahrender 3R-Regel: Reduce, Recycle, Reuse. Dies gilt für die Beschaffung derBestandteile, deren Transport und jener der Uhren, ebenso wie für die Produktionder Uhren, den Betrieb des Hauptsitzes und der Fabrik sowie für dieGeschäftsreisen. Dank aller Bemühungen ist die Gruppe, und jede der vier Marken,seit 2020 umfassend klimaneutral (Scope 1, 2, 3[1]). Darüber hinaus bietetMondaine - vermutlich als welterstes Uhrenunternehmen - den Service einesUhren-Recyclings an für alle Kunden, welche Ihre Uhr in eine SchweizerManufaktur schicken. Dieser Service wird bald auch in anderen Länderneingeführt.Mit Aufforstung zur umfassenden KlimaneutralitätCO2-Emissionen lassen sich nicht vollständig vermeiden. Deshalb ergänzt Mondaineihr Nachhaltigkeitsmanagement mit Kompensationsprojekten. Die Gruppe kompensiertmit konkreten Aufforstungsprojekten alle unvermeidbaren Emissionen. Dazu pflegtsie verbindliche Partnerschaften (Gula Gula, Indonesien, http://www.gulagula.org, http://www.fairventures.org , OAK in Pfäffikon, Schweiz). So ist es gelungen,umfassend CO2-neutral (Scope 1, 2, 3) zu werden.Mondaine-Geschichte der Nachhaltigkeit