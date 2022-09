Deutsche Anleihen geben deutlich nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag im Kurs deutlich gefallen. Bis zum Mittag fiel der maßgebliche Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,96 Prozent auf 137,08 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,24 Prozent und damit etwas unterhalb ihres unlängst markierten elfjährigen Höchststandes.

Am Markt wurden die Kursverluste zum einen mit einer Gegenreaktion auf die kräftigen Gewinne am Vortag erklärt. Verantwortlich dafür war die britische Notenbank, die am längerfristigen Anleihemarkt eingriff. Hintergrund ist der starke Zinsanstieg am britischen Kapitalmarkt, den Experten auf die sehr lockere Finanzpolitik der neuen Regierung unter Premierministerin Liz Truss zurückführen.