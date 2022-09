EV Technology Group gibt Abschluss der Übernahme eines Portfolios von Karosseriebauer-Kultmarken für Ford, Maserati und Ferrari bekannt

TORONTO, ON (29. September 2022) - EV Technology Group Ltd. (das „Unternehmen“ oder „EV Technology Group“) (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, DE: B96A) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von 1000310362 Ontario Inc. (das „Übernahmeziel“), die zuvor am 16. September 2022 angekündigt wurde, abgeschlossen hat (die „Übernahme“). Das Übernahmeziel hält ein Portfolio an geistigem Eigentum, das Kultmarken wie Officine Stampaggi Industriali, Fantuzzi, Marazzi und Brewster & Co. beinhaltet.

Die EV Technology Group verfolgt die Strategie, bekannte und beliebte Automarken zu erwerben und sie dann für die Zukunft des Kraftfahrzeugwesens zu elektrifizieren. Diese strategische Übernahme erweitert das Markenportfolio unter der Kontrolle der EV Technology Group und stellt ein großes Potenzial dar, die zukünftige Landschaft des elektrischen Fahrens auszubauen. Die im Rahmen der heutigen Akquisition übernommenen Marken sind der Inbegriff von erstklassigem Design und Tradition und bieten der EV Technology Group somit die Möglichkeit, den vorhandenen Markenwert zu nutzen und Kunden auf der ganzen Welt einzigartige Luxus-Elektroautos mit dem vorhandenen Charme und Traditionswerten anzubieten. Gegenstand der Übernahme sind die folgenden Marken:

Marazzi, Fantuzzi, Brewster & Co und Officine Stampaggi Industriali werden in das Portfolio von strategischen Marken der EV Technology Group aufgenommen

Fantuzzi

Fantuzzi wurde 1939 von Medardo Fantuzzi, einem Automobilingenieur, in Modena (Italien) gegründet. Medardo und sein Bruder Gino Fantuzzi waren in den 1940er-und 1950er-Jahren am Bau des Maserati A6GCS, Maserati 350S und Maserati 200S beteiligt. Medardo arbeitete dann bis 1966 für Ferrari, wo er für den Bau von maßgeschneiderten Kleinserien-Sportwagen bekannt wurde, darunter der Ferrari Tipo 156 „sharknose“ Fantuzzi. Außerdem war er für De Tomaso, Scuderia Serenissima, AMS und Techno - symbolträchtige Marken, die noch heute geschätzt werden - tätig.