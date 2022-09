Marken, Märkte, Menschen - MITTELDEUTSCHE MARKENSTUDIE 2022 / Beste Marken ausgezeichnet / 90 Prozent der Verbraucher ändern Kaufverhalten in der Krise / Präsentation beim ersten MDR Media Markentag (FOTO)

Leipzig (ots) - Noch deutlicher als in der Corona-Zeit reagieren die Menschen in

Deutschland beim Lebensmitteleinkauf auf die aktuelle Krise und Inflation. So

ist die Zahl der Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihr Kaufverhalten

geändert haben, von 66 Prozent im Vorjahr auf 90 Prozent gestiegen. Reagiert

wird mit Verzicht, Markenwechsel oder Sparen in anderen Bereichen. Das sind

Ergebnisse der heute im Rahmen des MDR Media Markentages vorgestellten

MITTELDEUTSCHEN MARKENSTUDIE 2022. Befragt wurden 5.000 Menschen in

Mitteldeutschland und 1.000 im gesamten Bundesgebiet. Viele mitteldeutsche

Marken erfreuen sich großer Beliebtheit. Elf Mal wurde das Siegel "Beste Marke"

vergeben. Das Erfurter Forschungsinstitut IMK hat die repräsentative Studie im

Auftrag der MDR Media durchgeführt. Sie ist die größte Verbraucherstudie in

Mitteldeutschland.



Teuerung mit spürbaren Folgen - Verbraucherverhalten ändert sich auf vielen

Gebieten