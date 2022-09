Gemeinsamer Angriff im HR-Tech-Markt / TENHIL-Gruppe übernimmt jacando AG (FOTO)

München (ots) - Die TENHIL-Gruppe übernimmt mit sofortiger Wirkung die in Basel

ansässige jacando AG und erweitert damit ihr Portfolio um das attraktive Segment

der HR-Software. Das 2012 gegründete Schweizer Unternehmen bietet intelligente

Lösungen zur Digitalisierung des kompletten Personalbereichs und integriert

vielfältige Funktionalitäten. Die All-in-One-HR-Plattform erfüllt sämtliche

Anforderungen an ein modernes und effizientes HR-Management und zählt bereits

mehr als 600 namhafte Kunden im gesamten DACH-Raum.



Mit der Übernahme des Schweizer Software-Spezialisten erweitert die

TENHIL-Gruppe ihr starkes Recruitment-Portfolio mit etablierten Jobbörsen nun um

eine attraktive und innovative HR-Cloud-Lösung. "Das HR-Software-Geschäft ist

nicht nur ein absoluter Wachstums- und Zukunftsmarkt, es ist zudem auch sehr

komplementär zu unserem Jobboard-Kerngeschäft. Die jacando-Software ist so

ausgereift, dass sie die Bedarfe der HR-Abteilungen unseres kompletten

Kundenspektrums bedienen kann - vom kleineren Mittelständler mit 50 Mitarbeitern

bis hin zum großen Unternehmen mit mehreren Tausend Mitarbeitern", erklärt Dirk

Kümmerle, Mitglied des Management Boards von TENHIL.