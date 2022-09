APCOA plant 100.000 neue E-Ladestationen an seinen 12.000 Standorten in Europa





- APCOA investiert in 11- bis 22-kW-Ladestationen an über 12.000 Standorten

- Strategische Partner richten zusätzlich 1.000 Schnellladestationen mit bis zu

350 kW ein

- Neue Technologieplattform zur Verwaltung von Infrastruktur und

Mehrwertdienstleistungen

- Unkomplizierte Nutzung und Bezahlung mit den Apps APCOA FLOW und APCOA Connect



APCOA PARKING (APCOA), mit 1,8 Millionen Einstellplätzen an über 12.000

Standorten in 13 Ländern der führende europäische Parkraumbetreiber, hat vor,

bis zum Jahr 2035 bis zu 100.000 neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge in

seinen Parkhäusern zu installieren. Im Rahmen seiner neuen Elektrolade-Strategie

wird das Unternehmen in den Ausbau von 11- bis 22-kW-Ladestationen investieren

und zu einem führenden Ladeinfrastrukturbetreiber werden. Parallel dazu werden

strategische Partner aus der Automobilindustrie sowie Energieversorger und

Ladeinfrastrukturanbieter über 1.000 zusätzliche Schnellladesäulen quer über das

dichte Standortnetz von APCOA-Parkhäusern einrichten.