GOLDMAN SACHS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Vor einem zunehmend schwierigen Hintergrund hätten die deutschen Autobauer bisher in diesem Jahr starke Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies dürfte sich bis Jahresende fortsetzen. Rückmeldungen aus dem Sektor deuteten auf eine weiterhin robuste Auftragslage hin und auf keinerlei Schwäche bei Produktmix und Preisen. Bei Mercedes-Benz lobte er vor allem die Strategie, die eine der attraktivsten und differenziertesten sei. Der stärkere Fokus auf das Luxus-Segment führe zu mehr Marge, Rendite und Barmitteln./tav/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 07:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,77 % auf 53,72EUR erreicht.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: George Galliers

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m