GOLDMAN SACHS stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 197 Euro belassen. Vor einem zunehmend schwierigen Hintergrund hätten die deutschen Autobauer bisher in diesem Jahr starke Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte schätzt, dass dies sich in den restlichen Monaten des Jahres fortsetzen wird. Rückmeldungen aus dem Sektor deuteten auf eine weiterhin robuste Auftragslage hin und auf keinerlei Schwäche bei Produktmix und Preisen./tav/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 07:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -5,94 % auf 131,9EUR erreicht.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: George Galliers

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 197

Kursziel alt: 197

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m