GOLDMAN SACHS stuft FORTUM OYJ auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fortum von 13,7 auf 18,3 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen mit Blick auf steigenden Energiepreise an sowie wegen der Dekonsolidierung des Energieunternehmens Uniper, das vom deutschen Staat übernommen wird./tav/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 21:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fortum Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -4,27 % auf 13,00EUR erreicht.