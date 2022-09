IBIS STYLES BETRITT DAS METAVERSUM MIT DEM 2022 „OPEN TO CREATORS" VIRTUELLE KUNSTGALERIE & WETTBEWERB - MIT DIGITALEN KÜNSTLERN AUS ALLER WELT

Hotels in Bangkok und Sevilla stellen Originalkunst aus, und wer @ibisstyles auf Instagram folgt, kann ein NFT gewinnen

PARIS, 29. September 2022 /PRNewswire/ -- ibis Styles bringt mit seiner globalen Kampagne 2022 #OpenToCreators neuen künstlerischen Pop in das Metaversum, in Partnerschaft mit dem weltbekannten digitalen Schöpfer und Botschafter des Wettbewerbs @tikkywow und @naranjalidad . Ab heute werden die NFTs aller Künstler, die mit der ibis Styles 2022 Open to Creators-Kampagne verbunden sind, in einer virtuellen ibis Styles-Kunstgalerie im Metaversum veröffentlicht, die hier einzusehen ist: spatial.io . Die virtuelle Galerie folgt auf die jüngsten IRL-Veranstaltungen im ibis Bangkok Silom und im ibis Styles Sevilla, bei denen Originalwerke und NFTs entstanden sind. Follower von @ibisstyles auf Instagram können jetzt an der Verlosung eines NFT teilnehmen, das von der Künstlerin Naranjalidad geschaffen wurde und das über OpenSea übertragen wird. Der Gewinner erhält außerdem den Status eines Goldmitglieds für das ALL Loyalty Program (Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs sind hier ).