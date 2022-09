Der DAX hat die Stärke vom Vortag nicht weiter ausbauen können und fiel heute erneut auf die psychologische Marke von 12.000 Punkten zurück. Darüber sprachen wir mit Ingmar Königshofen an diesem Börsentag, an dem ein wichtiger Börsengang stattfand.

Die neuen Porsche-Aktien warteten mit einer Erstnotiz auf und lagen direkt über dem Emissionskurs. Es war das größte Emissionsvolumen in Deutschland seit 1996, als die Deutsche Telekom an die Börse ging - und weltweit der drittgrößte Börsengang in diesem Jahr.

Was hat sich im Vorfeld ereignet, darf man mit dem Kurs zufrieden sein, und wie wirkte sich dies auf die anderen Aktien von Porsche sowie Volkswagen aus? Darüber sprechen wir mit Ingmar Königshofen ausführlich.

Zudem ist Biogen ein Thema, denn die neusten Teststudien zum potenziellen Alzheimer-Medikament sind vielversprechend! Der Kurs stieg gestern um mehr als 30 Prozent an. Ist das jetzt noch ein Kauf wert?

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

