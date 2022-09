TIGA Recruiting nimmt neue Dimensionen an Kölner Unternehmen wächst weiter und sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Köln (ots) - TIGA Recruiting, eine Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt

Personalgewinnung für Krankenhäuser in Köln, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen neue Mitarbeiter. Dringend zu besetzen ist die Stelle des Online Marketing

Managers (m/w/d). Bewerberinnen und Bewerber sollten mindestens zwei Jahre

Berufserfahrung sowie gute Kenntnisse in den Bereichen Facebook und Google Ads

mitbringen. Eine selbstständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise

wird vorausgesetzt. Erfahrungen im Gesundheitssektor sind ein Vorteil, aber

keine Bedingung. Die Stelle bietet spannende Aufgaben in einem innovativen und

dynamischen Unternehmensumfeld mit vielen Vorzügen.



Geschäftsführer Martin Recht: "Ganz Deutschland klagt über den Pflegenotstand

und die Covid-Krise hat die Situation noch zugespitzt. Die Nachfrage nach

unseren Angeboten ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Wir wollen unser

Team daher nun schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir eine neue Kollegin oder

einen neuen Kollegen, der mit uns gemeinsam wachsen will."