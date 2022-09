BARCLAYS stuft SIEMENS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Technologiekonzern sei im Bereich PLM-Software (Product Lifecycle Management) strategisch sehr gut positioniert, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müsse Siemens dies noch in nachhaltige Marktanteilsgewinne und eine überragende finanzielle Performance umsetzen./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2022 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,42 % auf 98,11EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lars Brorson

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m