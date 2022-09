Der eigenentwickelte Antriebsstrang des Aiways U6 SUV-Coupé setzt neue Benchmark und Maßstäbe (FOTO)

München (ots) - Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Premiere des neuen Aiways

U6 SUV-Coupé. Das Lifestyle-Pendant des bereits erfolgreich in Europa

gestarteten Aiways U5 SUV wurde nicht nur in der Karosserieform überarbeitet,

sondern auch im Antriebsstrang. Erstmals kommt auf Basis der MAS-Plattform (More

Adaptable Structure) ein eigenentwickelter Elektromotor zum Einsatz.



Effizienz ist der Schlüssel zum Erfolg. Das Erreichen der bestmöglichen

Energieausnutzung ist deshalb das höchste Ziel für das Forschungs- und

Entwicklungsteam bei Aiways in Jiading. Schon im Aiways U5 SUV konnte die

Antriebseinheit überzeugen. Das besonders hochdrehende Aggregat, mit 16.000

Umdrehungen pro Minute liegt sein Wert etwa 25 Prozent höher als bei

vergleichbaren Maschinen, kann durch seine große nutzbare Drehzahlspanne kleiner

und leichter ausfallen, denn sie verwendet weniger magnetisch aktives Material.

Gut 15 Prozent Gewicht konnten an der optimierten

Permanentmagnet-Synchron-Elektromaschine eingespart werden, zum Großteil

entfallend auf Erze der Seltenen Erden.