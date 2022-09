So schnell kann es gehen. Während wir unsere letzte Kommentierung (vom 13.09.) zur Aktie der Münchener Rück noch mit „Aktie setzt fulminante Rally fort“ überschreiben konnten und darin die (damals laufende) Aufwärtsbewegung thematisierten, stellt sich aktuell ein etwas anderes Bild dar.

Rückblick. In unserer Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aktuell „strickt“ die Aktie am nächsten Kaufsignal, denn sie ist drauf und dran, den Widerstandsbereich 260 / 263 Euro auszuhebeln. Sollte ihr dieses Unterfangen gelingen, könnte sich der Münchener Rück weiteres Aufwärtspotential in Richtung 270 Euro eröffnen. Vor dem Hintergrund der veritablen Dynamik der Bewegung könnte auch der Bereich des markanten Hochs von Anfang Februar, das damals bei 280+ Euro markiert wurde, aktuell werden. Die Bewegung ist bereits überkauft. Gewinnmitnahmen könnten jederzeit einsetzen. Solange sich diese oberhalb von 250 Euro abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.“

In der Folgezeit wurde es turbulent. Zunächst konnte die Aktie noch das frische Kaufsignal nutzen und lief in Richtung 270 Euro. Diese Marke wurde jedoch nicht ganz erreicht. Im Bereich von 268 Euro begann die Münchener Rück zu wackeln.

Die Stimmung an den Aktienmärkten kippte und mit ihr die Münchener Rück.

Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie zunächst zurück unter die 260 Euro. Doch auch die weiteren wichtigen Unterstützungen bei 250 Euro und 240 Euro hielten dem Druck nicht Stand.

Umso wichtiger war es, dass sich die eminent wichtige Zone um 230 Euro als tragfähig erwies. Diese Zone erlangte bereits im August eine hohe Relevanz und bestätigte diese nun.

Aktuell kämpft sich die Münchener Rück zurück über die 240er Marke. Nun gilt es, dem Vorstoß weiteren Nachdruck zu verleihen. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 250 Euro hinweg wäre vor diesem Hintergrund wichtig.

Kurzum. Die Lage ist ambivalent. Nach den knackigen Kursverlusten versucht sich die Münchener Rück aktuell an einer Erholung. Ein Sprung über die 250 Euro würde das Erholungsszenario weiter befeuern. Dagegen würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden, sollte die Münchener Rück doch noch unter die 230 Euro abtauchen.