Unsere letzte Kommentierung zu Chevron überschrieben wir am 17.08. mit „Lage spitzt sich zu“ und thematisierten darin die ambivalente Dreiecksformation, die sich in den Wochen zuvor im Chart ausgebildet hatte. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Aktie ging in ein Konsolidierungsszenario über und entwickelte hierbei die eingangs beschriebene symmetrische Dreiecksformation, in deren Spitze der Aktienkurs mittlerweile gelaufen ist. Damit könnte aus charttechnischer Sicht eine Entscheidung kurz bevorstehen. Symmetrische Dreiecksformationen sind ambivalente Chartformationen. Zudem ist die Gefahr von Fehlsignalen nicht zu unterschätzen. Um das Risiko etwaiger Fehlsignale zu reduzieren, muss ein aufwärtsgerichteter Ausbruch die Aktie über die 165 US-Dollar führen, um Relevanz zu erlangen. Bei einem abwärtsgerichteten Ausbruch wäre es der Bereich von 149 US-Dollar.“

Chevron löste das Dreieck (orange dargestellt) zunächst über die Oberseite auf. Die Ausbruchsbewegung lief sich jedoch im Widerstandsbereich um 165 US-Dollar fest und erhöhte damit die Bedeutung dieser Zone. Im Anschluss fiel Chevron auf den Bereich von 153 US-Dollar zurück, startete dann einen erneuten Versuch, über die 165 US-Dollar zu laufen, scheiterte aber auch mit diesem Unterfangen…

Aus charttechnischer Sicht musste Chevron in den letzten Handelstagen einige Rückschläge hinnehmen. Die Aktie tauchte unter die 153 US-Dollar und 149 US-Dollar ab. Damit ging auch die 200-Tage-Linie verloren. Aktuell steht die wichtige Unterstützung um 140 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es für Chevron darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall wäre der Weg in Richtung Juli-Tief bei 132,5+ US-Dollar frei.

Kurzum. Für Chevron muss es nun darum gehen, zumindest die Unterstützung um 140 US-Dollar zu verteidigen. Sollte es hingegen unter das Juli-Tief gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Ein Comeback der Aktie oberhalb von 149 US-Dollar – noch besser oberhalb von 153 US-Dollar – würde die aktuelle Lage entspannen.