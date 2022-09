Souveränität im Zahlungsverkehr - Welchen Weg schlägt Europa ein? (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Die aktuellen weltpolitischen Entwicklungen zeigen:Unabhängigkeit in zentralen volkswirtschaftlichen Belangen ist nicht nur füreinzelne Nationalstaaten, sondern insbesondere auch für Staatenbunde wie dieEuropäische Union wichtiger denn je. Das Bezahlen bleibt hiervon nichtunberührt. Im Gegenteil: Gerade Digitalisierung und grenzüberschreitendesBezahlen bringen bei der Ausgestaltung des Zahlungsverkehrs der ZukunftHerausforderungen mit, die sowohl für die Branche als auch für die Politik aufnationaler und europäischer Ebene Handlungsbedarf bedeuten. Welche Wegebeschreiten Deutschland und die EU, um im Zahlungsverkehr souveräner zu werden?Wird Europa der Marktmacht US-amerikanischer Anbieter von Zahlungslösungenkünftig etwas entgegensetzen können? W elche Rolle werden Vorhaben wie dieEuropean Payment Initiative (EPI) oder der digitale Euro aber auch nationaleBezahlsysteme wie die girocard hierbei spielen? Über diese Fragen wurde imRahmen des Parlamentarischen Abends der Initiative Deutsche Zahlungssystemegestern in Berlin diskutiert.Das Bezahlen der Zukunft - ob vor Ort im Geschäft oder im Online-Handel -befindet sich in einem großen Umbruch. Aus Politik und Wirtschaft gibt esverschiedene Vorhaben, um sich von der Abhängigkeit US-amerikanischer Akteure,die aktuell den Großteil des Zahlungsverkehrs im europäischen Markt abwickeln,zu lösen. Dr. Florian Toncar, Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesminister für Finanzen, betont dabei: "Unsere Bürgerinnen und Bürgererwarten innovative und sichere Zahlungslösungen - die möglichst überallakzeptiert werden. Deswegen setzen wir uns für einen fairen Wettbewerb ein, deres auch europäischen Anbietern ermöglicht, mit neuen Produkten im digitalenZahlungsverkehr bestehen zu können." Auf welche Maßnahmen könnenVerbraucher:innen in Zukunft blicken?EPI und digitaler Euro - Maßnahmen für mehr Souveränität im Zahlungsverkehr?EPI ist ein Vorstoß der europäischen Finanzbranche, der MarktmachtUS-amerikanischer Anbieter entgegenzutreten. Doch auf dem Weg der Umsetzungzeigte sich, dass die Etablierung eines großen gesamtheitlichen Systems in derpraktischen Ausgestaltung alles andere als einfach ist. "Voraussetzung für mehreuropäische Souveränität im Zahlungsverkehr ist, dass Europas starke nationalenBezahlsysteme besser interagieren. Etwas Bestehendes, das gut funktioniert undeine große Akzeptanz hat, weiterzuentwickeln ist einfacher, als etwas neuaufzubauen." Zu dieser Einschätzung kommt Matthias Lange, Associate Directorbeim Bundesverband der deutschen Banken, dem diesjährigen Federführer der