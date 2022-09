AUBADE VERTRAUT CTZAR MIT SEINER SOCIAL- MEDIA- UND EINFLUSSSTRATEGIE IN EUROPA

Paris (ots/PRNewswire) - " Maison Aubade " ist eine französische Marke, die 1958

von Claude Pasquer gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und

Spezialisierung von Luxus-Dessous und Badeanzügen spezialisiert.



In der Rue du Colonel Driant 10 in Paris arbeiten das Designbüro, der Modellbau,

die Mustergestaltung, die Forschung und Entwicklung sowie die Vermarktung mit

der gleichen kreativen Perspektive, vereint um die gleichen Grundwerte: ein

hoher Anspruch an Passform und Komfort, französische Qualität, Eleganz

kombiniert mit Verführung, entschlossenem Couture-Spirit und einem Hauch von

Verspieltheit.